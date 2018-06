Scontro a Jesolo, muore giovane

(ANSA) - VENEZIA, 9 GIU - I vigili del fuoco sono intervenuti a Cortellazzo di Jesolo per lo scontro frontale tra un'auto e un furgone: il bilancio è di un giovane deceduto e uno ferito. La squadra dei pompieri ha messo in sicurezza i veicoli ed estratto dall'auto il giovane autista, rimasto incastrato nell'abitacolo deformato dell'utilitaria. Nonostante i tentativi di rianimazione del personale del suem 118, il medico ne ha dovuto dichiarare la morte. Ferito l'autista del furgone portato in ospedale per accertamenti.