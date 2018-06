Nubifragio e tromba d'aria nel padovano

(ANSA) - PADOVA, 8 GIU - Padova e provincia sono state colpite dal maltempo la scorsa notte, con un violento temporale, sotto forma di 'bomba d'acqua' in città poco prima dell'alba, e vento con la potenza di una tromba d'aria che ha abbattuto decine di alberi nella zona termale, tra Abano, Montegrotto e Selvazzano.

Molte piante sono cadute sulla sede stradale; in altri casi - è accaduto anche su un tratto della tangenziale di Padova - la circolazione è stata interrotta dall'allagamento di sottopassi.

Una quarantina gli interventi dei vigili del fuoco, tuttora impegnati nella rimozione di piante e alberi crollati sulle strade, allagamenti di case e scantinati. Nessuna conseguenza invece per le persone.