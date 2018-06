In motorino lungo spiaggia con droga

(ANSA) - VENEZIA, 3 GIU - In tre su un motorino hanno seminato il panico in una zona pedonale lungo l'arenile della spiaggia di Jesolo (Venezia) rischiando di investire anche una bambina. Il pronto intervento di un bagnino li ha 'placcati' ma l'uomo è rimasto ferito ed è dovuto ricorrere alle cure ospedaliere per delle escoriazioni. I tre hanno tentato di darsi alla fuga ma uno è stato bloccato dagli agenti del locale commissariato e poi denunciato per droga e guida in stato di alterazione mentre la polizia locale gli ha contestato una sanzione amministrativa da 200 euro. Sotto la sella del motorino è stata trovata della droga, 10 grammi di marijuana. A segnalare la vicenda, confermata dalle forze della polizia, il Comitato Marco Polo a difesa del cittadino.