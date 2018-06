Litiga con persona la investe e fugge

(ANSA) - PADOVA, 2 GIU - I carabinieri del Norm di Padova hanno arrestato per tentato omicidio un 34enne originario del Camerun, Leonel Bamsek Bamsek, residente a Padova e regolare. L'uomo, oggi, ha litigato con un connazionale in una discoteca. La lite si è poi spostata all'esterno del locale dove il 34enne ha investito con un auto la vittima trascinandola per un centinaio di metri e scappando senza prestare soccorso. Grazie alle testimonianze, Bamsek Bamsek è stato rintracciato poco lontano.

Lui stesso ha chiamato i carabinieri spiegando di aver investito senza volere il connazionale. I militari però, sentendo i racconti di chi ha assistito alla lite, hanno ricostruito la dinamica. Un suo amico è stato invece denunciato per falsa testimonianza per aver cercato di scagionarlo. La vittima nel frattempo è stata ricoverata in prognosi riservata ma non in pericolo di vita nel reparto di neurologia di Padova.