Incidenti stradali: morto motociclista

(ANSA) - TREVISO, 1 GIU - Un motociclista 50enne è morto in un incidente scontrandosi con un'auto a Castelfranco Veneto (Treviso). I vigili del fuoco hanno messo i mezzi in sicurezza, e nonostante i tentativi di rianimazione, i sanitari del Suem 118 hanno dovuto dichiarare la morte del motociclista. Illeso l'automobilista. Sul posto la polizia locale per la deviazione del traffico e i rilievi del sinistro.