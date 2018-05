Unioncamere Veneto, in 2018 pil +1,7%

(ANSA) - VENEZIA, 25 MAG - Sarà un 2018 con crescita meno vivace per l'economia del Veneto. Dopo il consolidamento registrato nel 2017, il 2018 dovrebbe segnare un aumento regionale del Pil del +1,7% (1,4% in Italia).Lo rileva Unioncamere Veneto. Nel 2017 ci sono state buone performance dell'export di beni (+5,1%, in valori assoluti 61,3 mld euro) e un saldo commerciale attivo di 15,4 mld, un'intensificazione degli investimenti (+3,7%) e una ripresa dei consumi (+1,5%). Sul fronte turistico si è chiuso un nuovo anno record: +7,4% gli arrivi e +5,8% le presenze. A fronte di una stabilità nel numero delle imprese attive, sono cresciute le localizzazioni mentre la produzione industriale ha toccato una consistente crescita mettendo a segno un +4,1%, accompagnata da un consistente recupero dell'occupazione dipendente con 34mila nuove posizioni lavorative (+112mila nel solo biennio 2015-2017)."I dati dei primi 3 mesi del 2018 sono comunque positivi, anche se non come ce li attendevamo - spiega Mario Pozza, presidente Unioncamere Veneto.