Veronesi (Aia), export 2017 +3,5%

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - Il Gruppo Veronesi (Aia, Bon Roll, Wudy, Aequilibrium, Negroni, Montorsi, Fini Salumi e Veronesi).

chiude il 2017 con un fatturato in aumento del +6,2% rispetto al 2016. L'Ebitda è a 164 Milioni di euro. Cresce la presenza sui mercati esteri (+3,5%) di tutte le categorie. L'export dell'azienda tocca più di 70 paesi, sviluppando un fatturato di 470 milioni. Gli investimenti in innovazione tecnologica sugli impianti italiani hanno superato gli 88 milioni. Per Luigi Fasoli, a.d., "con le nostre attività nel 2017 abbiamo generato e distribuito valore per circa 960 milioni di euro su tutto il territorio nazionale; il nostro impegno è quello di continuare a crescere in modo sostenibile come azienda". (ANSA).