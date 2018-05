Con il Design alla scoperta di Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 23 MAG - Apre a Palazzo Morosini, e in altri luoghi simbolo della città lagunare, "Design.Ve", seconda edizione del festival biennale del design che fino al 17 giugno si svolgerà in parallelo al primo mese della Biennale Architettura. L'evento, sostenuto da Generali Italia, combina la scoperta del design con l'esperienza immersiva nella città. Un percorso articolato in una mostra collettiva e in altri 17 progetti espositivi, con il coinvolgimento di 70 designers. Una mappa unirà tutti questi punti per suggerire le Design Walks, attraverso i diversi sestieri: San Marco, cuore storico della città; Castello, dove si trovano le sedi ufficiali di Biennale, Giardini e Arsenale; Dorsoduro, l'area dei centri culturali, e Cannaregio. "Con il sostegno a 'Design.Ve' - ha detto Marco Sesana, country manager e ad di Generali Italia - Generali estende la sua azione di supporto e sviluppo alla creatività contemporanea, facendo del design un altro degli strumenti per la diffusione di idee e valori innovativi". (ANSA).