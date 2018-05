Primo corso di golf in residenza anziani

(ANSA) - VENEZIA, 16 MAG - A volte uno swing ti allunga la vita o almeno ne migliora la qualità. È con questo spirito che nasce "A scuola di Mini Golf", il primo corso di golf per la terza età con istruttori professionisti creato all'interno di una Residenza per anziani, con tanto di campo privato, insegnanti ex giocatori professionisti, mazze, palline, polo e cappellini. Un'iniziativa che si propone di reinterpretare questo sport per renderlo accessibile anche ad anziani con disabilità e trasformarlo in terapia per curare corpo, mente e spirito. Il progetto è organizzato presso la Residenza Venezia di Marghera.