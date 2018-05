Incidenti stradali: scontro auto-moto

(ANSA) - PADOVA, 16 MAG - In uno scontro tra un'auto e una moto sono rimaste ferite quattro persone di cui una, il motociclista, in modo grave. E' accaduto a Saccolongo (Padova) quando, a scontrarsi per cause al vaglio della polizia locale, sono stati una Fiat Doblò e una moto Suzuki. Tutte ferite le persone coinvolte con il conducente della moto in modo grave.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 con l'ausilio dell'elicottero e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi. (ANSA).