Cattolica: utile trimestre -20% a 24 mln

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Cattolica Assicurazioni ha chiuso il primo trimestre dell'anno con un utile netto di 24 milioni di euro, in calo del 20% rispetto allo stesso periodo del 2017. La raccolta complessiva, si legge in una nota, si attesta a 1,3 miliardi di euro (+1,1%), con i premi vita che salgono dell'1,7% e quelli danni dello 0,4%. Il risultato operativo è salito del 4% a 45 milioni.

Cattolica "chiude il primo trimestre 2018 con premi e risultato operativo in crescita, evidenziando un avvio di anno positivo, in linea con gli obiettivi del Piano Industriale", commenta il cfo Enrico Mattioli. Il calo dell'utile "incorpora l'effetto dei minori realizzi nel segmento danni, in un'ottica di conservazione della profittabilità futura, e gli interessi sul nuovo debito subordinato emesso per finanziare l'accordo con Banco Bpm, i cui impatti sul conto economico si manifesteranno in corso d'anno". (ANSA).