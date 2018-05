Veneto Banca: indagati i 3 liquidatori

(ANSA) - TREVISO, 7 MAG - Tutti i tre commissari liquidatori di Veneto Banca, Alessandro Leproux, Giuliana Scognamiglio e Fabrizio Viola, risultano iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Treviso, a seguito di una denuncia di una società romana, azionista della ex Popolare. Lo ha precisato la stessa Procura, dopo che si era diffusa la notizia dell'iscrizione del commissario Scognamiglio.

Si tratterebbe di una fatto circoscritto, che non coinvolgerebbe il lavoro generale svolto dai commissari per la liquidazione dell'istituto di Montebelluna. I tre erano stati nominati nel giugno 2017 da Bankitalia, dopo il decreto del Consiglio dei Ministri che aveva definito la cornice della liquidazione 'ordinata', con intervento pubblico, delle due banche venete, Popolare di Vicenza e Veneto Banca. (ANSA).