Governo: Zaia, tasche piene di attendere

(ANSA) - VENEZIA, 7 MAG - "Abbiamo le tasche piene di attendere. C'è un'offerta sul tavolo e, onestamente, l'ha fatta Salvini che ha saputo fare passi a lato nelle nomine del presidente della Camera e quella del Senato e non ha mai chiesto nulla". Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, ribadendo la sua ritrosia "a governi tecnici". "Vogliamo un governo politico che duri anche poco, che consegni ai cittadini una legge elettorale che possa stabilire che se vincerà una coalizione o un partito, avrà la maggioranza per governare. Siamo in una situazione pirandelliana", prosegue. "Penso che 60 giorni - aggiunge - siano più che sufficienti per studiare, ripassare, rivedere di nuovo: ormai il libro, credo, l'abbiamo letto tutti". "Il vero tema - conclude - è di voler fare, di andare a governare. Vogliamo qualcuno che governi questo Paese e che, in un breve lasso di tempo, possa fare due, tre cose fondamentali per i cittadini e poi andare alle urne".