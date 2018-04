Morto Pietro Marzotto, aveva 80 anni

(ANSA) - VENEZIA, 26 APR - E' morto oggi l'imprenditore Pietro Marzotto, all'età di 80 anni. Marzotto si è spento all'ospedale della cittadina di Portogruaro, dove risiedeva da alcuni anni ed era stato ricoverato per complicazioni cardiache.

Figlio del conte Gaetano Marzotto, ultimo di sette fratelli, aveva guidato il gruppo tessile di Valdagno per 16 anni e aveva ricoperto anche il ruolo di vicepresidente di Confindustria.

A lui si deve l'intuizione di diversificare le attività del gruppo di famiglia, dal tessile alla confezione. Marzotto nel 1971 diventa direttore delle attività tessili della famiglia; l'anno dopo amministratore delegato, nel 1980 vicepresidente esecutivo. Nel 1991, la Marzotto acquisisce la tedesca Hugo Boss, alla quale verrà poi dato un ulteriore rilancio nel 2002 quando il gruppo rileva dalla Hdp dei Romiti la maison Valentino, risanandola e quotandola in Borsa separatamente nel 2005 (mantenendone la maggioranza).

