Pallavolo: gara-3 scudetto donne a Imoco

(ANSA) - NOVARA, 25 APR - Salta il fattore campo per la prima volta nella serie scudetto del volley femminile. In gara-3 delle finali dei playoff, l'Imoco Conegliano riesce nell'impresa di violare il campo dell'Igor Gorgonzola Novara e conquista un prezioso vantaggio nella corsa verso il tricolore. Le ragazze di coach Daniele Santarelli vincono alla grande, per 3-0 (25-12, 25-19, 25-19), e dedicano il successo a Raphaela Folie, infortunatasi ad un ginocchio all'inizio del secondo set. Ora le trevigiane, in vantaggio 2-1 nella serie tricolore, avranno il primo match point al PalaVerde, quindi in casa, nella sfida di Gara-4 in programma domenica.