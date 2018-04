A Venezia 'Tech Festival' de Il Foglio

(ANSA) - VENEZIA, 24 APR - Protagonisti della politica, dell'imprenditoria, dell'università e della ricerca, della cultura, eccellenze italiane e opinion maker a colloquio in una città simbolo dell'innovazione, a parlare di futuro e idee.

Nasce con questi intendimenti la prima edizione del "Tech Festival" organizzato dal quotidiano Il Foglio, in programma a Venezia il 28 aprile nella Scuola Grande della Misericordia.

Scopo dell'incontro, secondo gli organizzatori, è di discutere in modo aperto di come la tecnologia e l'innovazione hanno cambiato e possono cambiare in meglio il nostro presente e il nostro futuro. Due le sessioni, al mattino e al pomeriggio, in cui sono attesi una quarantina di relatori, tra cui Giorgia Abeltino, responsabile delle relazioni istituzionali di Google, Piero Angela, il regista Marco Balich, il presidente della Biennale Paolo Baratta, il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, Angelo Cardani presidente dell'Agcom, Roberto Maroni, il commissario all'Agenda digitale Diego Piacentini.

