Trovato corpo uomo scomparso sul Grappa

(ANSA) - TREVISO, 22 APR - Il corpo di un uomo di 32 anni di Crocetta del Montello,la cui scomparsa era stata denunciata ieri, è stato trovato in un canale che confluisce nella Valle della Madonna, 80 metri sotto la strada che porta a Malga rifugio Ardosetta, a Crespano,dal Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa. Quest'ultimo era stato allertato dai carabinieri di Castelfranco Veneto che avevano avviato le ricerche del 32enne la cui auto era stata rinvenuta parcheggiata 200 metri sotto Cima Grappa. Una squadra, arrivata in zona, ha iniziato a perlustrare la zona arrivando a circa 4 chilometri di distanza cercando lungo gli strapiombi verso valle, senza rinvenirne traccia.Appena ha fatto luce è decollato l'elicottero di Treviso emergenza,che ha imbarcato 2 soccorritori per portarli nella zona delle Meatte, possibile meta del ragazzo.

Successivamente l'eliambulanza ha caricato a bordo un terzo soccorritore per sorvolare un'altra area, sotto il decollo dei parapendii del Panettone. Poco dopo è stato rinvenuto il corpo dell'uomo.