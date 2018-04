Parto d'urgenza, ma la neonata muore

(ANSA) - TREVISO, 22 APR - Una neonata è morta all'ospedale di Conegliano dove la madre era stata ricoverata ieri alla trentunesima settimana di gestazione. Lo comunica l'Ulss 2, del distretto Pieve di Soligo. Il decesso della piccola è avvenuto alle 8.20 di oggi. La mamma era stata ricoverata ieri alle 14.45. Alle 06.20 di oggi i ginecologi hanno deciso di procedere con un parto in urgenza: "al momento della nascita - rileva l' Usl - la piccola presentava insufficienza cardiaca e respiratoria. Pediatri e rianimatori hanno tentato l'impossibile per salvarla ma, purtroppo, non c'è stato nulla da fare". L'Ulss 2 "esprime la propria vicinanza alla famiglia, in questo momento di grandissimo dolore, restando a disposizione per qualsiasi necessità. In relazione all'accaduto, per massima trasparenza, - conclude - la direzione dell'Azienda Sanitaria avvierà una verifica".