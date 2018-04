Regione, sopralluogo su frana in Cadore

(ANSA) - BELLUNO, 19 APR - Un sopralluogo sulla frana apertasi nei gironi scorsi a Valle di Cadore (Belluno), in località Ronco, è stato compiuto oggi dall'assessore regionale alla protezione civile Gianpaolo Bottacin, accompagnato da alcuni tecnici.

"Su invito del sindaco di Valle di Cadore Marianna Hofer - ha spiegato Bottacin -, ho voluto constatare personalmente la situazione relativa alla frana apertasi nei giorni scorsi in località Ronco". Si tratta di un importante evento franoso con distacco di massi che si sono riversati su una strada silvo-pastorale, secondaria ma con un discreto afflusso, anche turistico, essendo ricompresa in diversi itinerari, tra cui "La Via dei Papi". "In realtà, vista la fattispecie dell'evento - ha detto Bottacin -, si tratta di un intervento ricadente tra le competenze gestibili con i fondi che la Regione ha trasferito alla Provincia di Belluno, e in tal senso ho informato il presidente Padrin. Ma come sempre in queste evenienze, non mancherà una nostra collaborazione di supporto". (ANSA).