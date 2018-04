Assemblea sociale casa contro Airbnb

(ANSA) - VENEZIA, 19 APR - Alcune decine di manifestanti di Asc, l'Assemblea sociale per la casa, hanno organizzato un presidio davanti al Comune di Venezia in occasione di un presunto (ma non in programma) incontro tra alcuni assessori lagunari e i rappresentanti di Airbnb, piattaforma per locazioni turistiche. Gli attivisti avevano intenzione di portarsi davanti al palazzo comunale, ma hanno trovato la riva sbarrata da un cordone di sicurezza delle forze dell'ordine in tenuta antisommossa.