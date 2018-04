Accoltellato consigliere comunale

(ANSA) - BELLUNO, 19 APR - Un consigliere comunale di Belluno, Bruno Longo, è stato ferito a coltellate oggi da un uomo, in cura per problemi psichici, che è stato poi arrestato dalla polizia. Il consigliere, che si trovava all'interno della sua auto, ferma davanti ad un bar, è stato dapprima colpito con pugni al volto, è poi nel tentativo di difendersi è stato raggiunto da alcuni fendenti ad un avambraccio. Ricoverato all'ospedale è stato giudicato guaribile in 30 giorni. Le sue condizioni non destano preoccupazione. L'aggressore, un uomo di nazionalità straniera, disoccupato, con precedenti per minacce e lesioni, è finito in manette con l'accusa di tentato omicidio, porto d'armi illegale e danneggiamento. Dopo essersi accanito contro il consigliere, esponente della lista "Belluno è di tutti", ha sfogato la sua rabbia colpendo anche la vettura della vittima. Il fatto non avrebbe alcun collegamento con l'attività politica di Longo. L'arrestato avrebbe sostenuto che l'uomo gli era creditore di una somma di denaro.