Vinitaly: panchina contro violenza donne

(ANSA) - VENEZIA, 16 APR - Una panchina rosa contro la violenza sulle donne. Vinitaly si tinge di rosa grazie ad una iniziativa di Jesus Gomes, imprenditrice brasiliana di nascita ma veneta d'adozione, protagonista di un lungo cammino a piedi attraverso i 574 comuni del Veneto. Il progetto è stato presentato in occasione del Vinitaly alla Fiera di Verona all'interno dello stand della Regione Veneto. "Un'iniziativa come questa - ha detto il governatore Luca Zaia - vuole contribuire a mantenere sempre viva la sensibilizzazione sull'argomento, creando un luogo dove sedersi a riflettere e dove prendere la forza per imparare o insegnare la potenza del rispetto. Parte da Bardolino ma avrà sicuramente altre tappe".