Vinitaly: Cia mette in mostra 22 aziende

(ANSA) - VERONA, 15 APR - Un grande spazio espositivo per le imprese associate. E' la presenza della Cia-Agricoltori Italiani al Vinitaly che torna, anche quest'anno, al Salone del vino e dei distillati aperto da domenica 15 aprile a Verona. Nei 120 metri quadrati dello spazio confederale (stand D2) all'interno del Padiglione 10, tante degustazioni con 22 aziende vitivinicole d'eccellenza provenienti da Veneto, Sicilia, Umbria, Piemonte, Campania, Toscana e Marche si alterneranno negli spazi espositivi per raccontare ogni giorno una storia e un territorio. Molte le iniziative organizzate da Cia nel suo stand: si parte domenica con un incontro sulla viticoltura eroica; per poi proseguire lunedì 16 aprile con l'agricoltura sociale e la degustazione guidata di vini solidali promosso insieme al Forum Nazionale dell'Agricoltura Sociale. Martedì 17 aprile, invece, toccherà alle Declinazioni di Nebbiolo a cura di Cia Cuneo. Spazio anche alla performance musicale Violino di-vino sia domenica 15 che martedì 17 aprile.