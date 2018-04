Veneto, sparirà 'razza' da referti Usl

(ANSA) - VENEZIA, 11 APR - E' stata approvata in Veneto dal Consiglio regionale una mozione che chiede di eliminare la dicitura "razza" nei referti medici delle Usl. La proposta, avanzata dal consigliere di Leu Piero Ruzzante, è passata con 27 voti a favore, tre contrari e un astenuto. "L'Associazione Genetica Italiana, nel gennaio scorso - ha ricordato Ruzzante - spiegò la caducità del concetto di razza. Nello stesso linguaggio corrente questa parola è ambigua, in quanto può indicare l'intera umanità quanto un ramo famigliare, con tante sfumature intermedie". Ruzzante sottolinea che nei referti delle Ulss venete alla dicitura razza non segue alcuna indicazione, "e ciò - conclude - depone nel senso della inutilità ai fini medici-diagnostici, ponendosi invece a prestare a indebite interpretazioni".