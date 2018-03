Bimbo un anno e mezzo ustionato in casa

(ANSA) - PORCIA (PORDENONE), 19 MAR - Un bambino di un anno e mezzo ha riportato gravi ustioni al 14% del corpo, dopo essere stato investito da acqua bollente, la notte scorsa, in un'abitazione di Porcia (Pordenone).

Il piccino è stato elitrasportato al Centro grandi ustionati di Verona con un volo notturno dal campo sportivo di Maniago (Pordenone), dove è stato trasportato d'urgenza in ambulanza. Da quanto si è appreso, il bambino non corre pericolo di vita.

Indagini in corso per stabilire le cause dell'accaduto. (ANSA).