Maltrattava moglie da anni, arrestato

(ANSA) - VERONA, 16 MAR - Un uomo di 34 anni è stato arrestato in flagranza dai carabinieri di Verona con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Erano anni che la moglie, una donna di 48 anni, subiva in silenzio le sfuriate dell'uomo di origine tunisina, che spesso si trasformavano in violenza fisica oltre che verbale. All'ennesimo litigio scoppiato nell'appartamento, la donna, esasperata dagli attacchi di panico che ormai la assalivano durante ogni ora del giorno, ha chiamato il 112. I militari accorsi nell'abitazione della coppia hanno bloccato l'uomo mentre stava per scagliarsi contro la moglie. Il tunisino è finito in manette ed è stato portato in carcere, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.