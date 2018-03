Benetton, apre nuovo store a Londra

(ANSA) - TREVISO, 15 MAR - Apre oggi in Oxford Street il nuovo flagship store di Benetton a Londra. Il negozio si presenta con spazi informali, contenuti digitali e un teatro della maglieria, per offrire alla clientela un'esperienza del brand che vada oltre l'idea del tradizionale punto vendita.

Situato nella parte est di Oxford Street, vicino alla nuova stazione della Elizabeth Line di Tottenham Court Road, lo store dell'azienda veneta si inserisce in una zona in piena evoluzione, destinata a diventare un centro nevralgico e commerciale della città. Nel Regno Unito Benetton è presente con 55 punti vendita e progetta di ampliare ulteriormente il suo raggio d'azione. Il nuovo store 'United Colors' ha una superficie complessiva di 1500 metri quadrati, arredata con materiali naturali quali legno, ferro e pietra. E' caratterizzato da una controfacciata ad arcate alte 12 metri, di richiamo classico, con un innovativo rivestimento di schermi a led nei quali sarà proiettato un palinsesto di contenuti interattivi curati da Fabrica. (ANSA).