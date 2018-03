Olimpiadi 2026: Zaia,impatto zero si può

(ANSA) - VENEZIA, 13 MAR - "Comprendo fino in fondo le perplessità espresse dall'amico Arno Kompatcher, con il quale ho parlato più volte della questione delle Olimpiadi invernali sulle Dolomiti. Egli esprime timori che sono anche i miei, nel senso che, come ho chiaramente detto fin dall'inizio, organizzare un'Olimpiade o grandi eventi in territori dall'immenso valore paesaggistico e pregio naturalistico, diventa sempre più difficile". Lo afferma il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in relazione alle posizioni espresse dal collega bolzanino rispetto all'ipotesi di candidatura delle Dolomiti per le Olimpiadi invernali 2026. "Però, come si dice dalle mie parti - aggiunge Zaia - le cose facili le sanno fare tutti. E' quando il gioco si fa duro che i duri scendono in campo. Auspico che questa battaglia la si possa combattere assieme per un evento a impatto zero, capace al contempo di valorizzare un territorio che è un 'unicum': le Dolomiti Patrimonio dell'Unesco nel Veneto, a Bolzano e a Trento".