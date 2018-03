A Vicenza 'Abilmente', salone creatività

(ANSA) - VICENZA, 12 MAR - Torna alla Fiera di Vicenza, dal 15 al 18 marzo, "Abilmente", la manifestazione italiana dedicata alla creatività organizzata da Italian Exhibition Group Spa (Ieg). Si tratta del salone che mette al centro la manualità creativa e il 'Do It Yourself', suddiviso su tre appuntamenti nazionali: 'Abilmente Primavera', a Vicenza, 'Abilmente Autunno', alla Fiera di Roma dal 27 al 30 settembre, e 'Abilmente Autunno', dal 18 al 21 ottobre ancora a Vicenza.

L'edizione che si aprirà giovedì nel capoluogo berico prevede 250 espositori e oltre 1000 workshop; un'esperienza a 360 gradi per tutti i creativi e curiosi che cercano ispirazione e nuove idee, approfittando della presenza delle community creative d'Italia. Tra le novità, il 'Live Show', una grande area eventi dedicata ai tutorial dal vivo.