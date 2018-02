Influenza: picco superato in Veneto

(ANSA) - VENEZIA, 9 FEB - Il Veneto registra per la prima volta da inizio della stagione un calo nella diffusione dell' influenza, passata nella settimana dal 29 gennaio al 4 febbraio a 10,81 casi ogni mille abitanti, contro i 12,36 per mille della settimana precedente. E' quindi probabile che il picco della malattia sia stato superato. Le persone sinora colpite in regione dal virus, dall'inizio dell'attività di sorveglianza, sono 310.000. Lo rivela il settimo Rapporto epidemiologico elaborato dalla Direzione Prevenzione della Regione. L'incidenza è in calo in tutte le fasce d'età. Il rapporto evidenzia che i decessi correlabili all'influenza sono saliti a 7.