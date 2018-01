Sbaglia manovra,con auto su riva Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 10 GEN - Un'automobile di un gruppo di turisti stranieri è finita oggi a due passi dalla riva del Canal Grande, a Piazzale Roma, a Venezia, dopo aver imboccato per errore una delle rampe d'emergenza del terminal. Un errore che, sistematicamente, capita durante l'anno ai turisti meno esperti.

In aiuto del conducente della vettura, che bloccato sotto il ponte di Calatrava non sapeva come cavarsela, sono intervenuti i vigili urbani, indicando la via d'uscita per tornare al piazzale. E' sufficiente imboccare per distrazione una delle rampe a servizio delle autoambulanze per trovarsi d'improvviso sulla riva, con l'acqua del Canal Grande davanti. (ANSA).