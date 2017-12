Tra rifugio e Spa, offerte Capodanno per tutti i gusti

Un Capodanno in Valle d'Aosta per tutte le tasche e per tutti i gusti: una ricca offerta di pacchetti turistici proposti sul sito lovevda.it per iniziare il 2018 sulle Alpi.

Si parte da un soggiorno di charme in centro a Saint-Vincent, con terme, mercatini di Natale e cena tipica a partire da 162 euro. Per i più avventurosi c'è una vacanza di tre notti (da 318 euro) con due escursioni con le racchette da neve, accompagnate da una guida della natura: una è in notturna seguita da una cena tipica in rifugio. Spazio anche ai piaceri enogastronomici con una degustazione in un prosciuttificio della Valle d'Aosta e la cena di fine anno in agriturismo. Un elegante chalet di design alpino è invece lo scenario per quattro notti (da 724 euro) ai piedi del Monte Rosa. A disposizione dei clienti la Spa dell'albergo.

Per chi vuole festeggiare il passaggio al nuovo anno direttamente sulle piste da sci la soluzione ideale è il 'Capodanno con il gatto' (delle nevi): 3 o 4 giorni (387 euro) di emozioni. Il primo appuntamento è il 30 dicembre nel comprensorio di Pila per la scenografica fiaccolata dei maestri di sci e lo spettacolo pirotecnico sulla neve. La serata prosegue con un'escursione sulle piste con il gatto delle nevi e una cena in uno chalet del 1770 con un menu che rivisita la tradizione gastronomica della Valle d'Aosta. La sera successiva una ricca cena di fine anno in agriturismo, con animazione light.

La tranquillità, il benessere e lo charme sono le parole d'ordine del 'Capodanno e coccole': 4 notti a partire da 431 euro in un caratteristico chalet di pietra e legno nella Val d'Ayas. Previsti anche un pomeriggio di relax nella Spa Monterosa Terme, un'escursione con le ciaspole accompagnati da una guida della natura e un cenone gastronomico per salutare l'arrivo del nuovo anno. Il Capodanno può anche essere l'occasione per un'esperienza unica ed esclusiva sul Monte Bianco: il programma include 4 pernottamenti in un hotel di charme (474 euro) con arredi in tipica boiserie valdostana, la salita tramite funivia Skyway da Courmayeur ai 3.500m di Punta Helbronner sul Monte Bianco, a seguire un pranzo in quota nella stazione intermedia del Pavillon du Mont Frety a quota 2.000 metri ed in oltre il Cenone di Capodanno.