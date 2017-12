Ad Aosta si festeggia con L’Orage e il suo rock delle montagne

Aosta festeggerà l'arrivo del nuovo anno con il 'rock delle montagne' del gruppo L'Orage e di Philippe Milleret. Sul palco allestito in piazza Chanoux è previsto un doppio concerto per "un Capodanno diverso, pensato per permettere alla Valle d'Aosta di riscoprire il piacere di festeggiare in un luogo pubblico, tutti insieme come in un grande abbraccio accompagnati dalla musica e dall'allegria". Star della serata sarà L'Orage, band che dopo nove anni di concerti live e straordinarie partecipazioni (come quelle agli eventi del Primo Maggio 2014, in diretta tv, e all'Arena di Verona) si appresta a lavorare sul nuovo album. "La capacità della band di portare in mondi immaginari, attraverso un sound fuori dal comune che unisce le sonorità antiche di ghironda, organetti, cornamuse a quelle contemporanee di chitarre, basso e batteria, rende il gruppo valdostano un fenomeno in crescita nel panorama musicale italiano grazie alla varietà dei suoni e di testi originali e mai banali. Suoni e testi che trasformano tutto in una festa, trascinante e divertente" si legge nella presentazione. A fare da 'spalla' sarà invece il cantautore Philippe Milleret che racconta, con canzoni spesso in dialetto francoprovenzale, storie e tradizioni della sua terra d'origine.