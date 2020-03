Coronavirus:Lega Vda, trattenere extragettito Imu per Comuni

La Lega Vallée d'Aoste chiede "che il Governo regionale e i rappresentanti valdostani in Parlamento, che hanno votato la fiducia al Governo Conte, si facciano portavoce della proposta dei Sindaci valdostani, con la quale concordiamo, di tenere in Valle d'Aosta le risorse (o almeno una quota parte di queste) derivanti dell'extragettito Imu di circa 32,5 milioni". Secondo la Lega "con quelle risorse la Regione potrà costituire un fondo utile a definire misure specifiche a livello comunale a favore delle realtà più colpite sia in termini di esenzione da imposte e/o tariffe comunali, sia come sostegno concreto alle persone bisognose di aiuto".

Per quanto riguarda invece le risorse stanziate dal Governo con l'ultimo decreto "la Valle d'Aosta, così come le altre Regioni a Statuto speciale del Nord, non ne beneficerà", spiega ancora la Lega. "Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano - aggiunge - dovranno infatti dividersi la cifra di 13.054.160,86 che verranno stanziati con un ulteriore provvedimento, al momento in fase di concertazione.Fondi che, comunque, costituiscono poco più di una mancetta".