Coronavirus: Alliance e Stella alpina, no a sterile bagarre

"Non ci interessa la sterile bagarre politica, così come non intendiamo prestare attenzione a bieche strumentalizzazioni. Il nostro intento vuole essere propositivo e chiaro e questa è la strada che abbiamo individuato: aspettiamo le proposte di chi oggi si limita a criticare senza assumersi responsabilità per affrontare la grave emergenza che sta vivendo la Valle d'Aosta". Lo scrivono, in una nota, i gruppi di Alliance valdotaine e Stella alpina, sottolineando che "con l'intento di essere utili nell'affrontare la gestione dell'emergenza, mettono a disposizione del Consiglio regionale il parere del professor Giovanni Guzzetta, ordinario nell'Università di Roma Tor Vergata, e si dichiarano fin da subito pronti a lavorare a una soluzione istituzionale e condivisa, che permetta a ogni gruppo consiliare di poter svolgere appieno il compito di responsabilità che la gravità della situazione attuale comporta".