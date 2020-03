Coronavirus: Marquis, 148 mln disponibili per interventi

(ANSA) - AOSTA, 27 MAR - Il pacchetto finanziario che potrebbe rendersi ancora disponibile per gli interventi a sostegno dell'economia valdostana ammonta a 148 milioni di euro, di cui 25 milioni immediatamente utilizzabili e ulteriori 123 dopo l'approvazione dell'assestamento di bilancio.

Gli importi sono emersi oggi nel corso della riunione della seconda commissione 'Affari generali' che si è posta l'obiettivo di approvare il prossimo disegno di legge (25 mln) entro la metà di aprile.

"Come Commissione riteniamo indispensabile procedere subito con il primo intervento da 25 milioni - spiega il presidente Pierluigi Marquis - per sostenere prioritariamente i cittadini e le attività economiche che soffrono maggiormente di questa situazione". Sarà creato un gruppo di coordinamento tra uffici del Consiglio e della Giunta "affinché le azioni che riterremo di portare avanti siano valutate e verificate puntualmente e con competenza dai responsabili dei vari settori dell'Amministrazione che dovranno poi dare attuazione alle disposizioni legislative con procedure snelle, in questo modo accelereremo il processo decisionale e gestionale", spiega ancora Marquis. (ANSA).