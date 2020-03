21 anni fa tragedia Monte Bianco, ConsVda ricorda vittime

"Ventuno anni fa il rogo del tunnel del Monte Bianco piegava la Valle d'Aosta e la sua comunità: il Consiglio Valle e l'Ufficio di Presidenza, nel ricordo delle vittime di quel tragico evento, esprimono vicinanza e affetto ai loro famigliari". Lo dice, in una nota, la Presidente dell'Assemblea regionale, Emily Rini, ricordando il 24 marzo 1999 e aggiungendo: "Oggi, stiamo vivendo un'altra delle pagine più dolorose della nostra storia: così come nel 1999 i valori di solidarietà e comunità avevano portato i valdostani e le istituzioni a reagire insieme, anche ora abbiamo bisogno della stessa solidarietà, della stessa coesione per combattere un'emergenza che potrà essere superata solo grazie alla collaborazione di tutti. Tutti insieme ce la faremo".