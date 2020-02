Libri, Diritto costituzionale Vda

(ANSA) - AOSTA, 26 FEB - In occasione del settantaduesimo anniversario dell'entrata in vigore dello Statuto speciale, è stato presentato il volume 'Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste', a cura dei professori Pasquale Costanzo, Roberto Louvin e Lara Trucco ed edito da Giappichelli. Il volume sarà "utile all'apparato amministrativo dei nostri enti", ha sottolineato Emily Rini, presidente del Consiglio regionale, durante la presentazione. La maggiore novità dell'opera rispetto alle trattazioni tradizionali è l'analisi della complessa produzione normativa della Regione, insieme all'illustrazione dei profili strutturali del suo ordinamento. Il tutto "in un momento eccezionale" per la storia valdostana, dato che "è la prima volta" che si verifica una "procedura di autoscioglimento" del Consiglio Valle, ha detto Roberto Louvin. Proprio in "momenti di criticità" come quelli di questi giorni, legati all'emergenza per il nuovo coronavirus, emerge "l'importanza" dello Statuto che attribuisce al presidente della Regione anche alcune "funzioni prefettizie", ha ricordato il presidente, Renzo Testolin.

