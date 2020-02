Elezioni regionali Vda il 19 aprile

(ANSA) - AOSTA, 18 FEB - Il 19 aprile 2020 si voterà per il rinnovo del Consiglio regionale della Valle d'Aosta. Lo ha stabilito il presidente della Regione ad interim, Renzo Testolin, che ha decretato lo scioglimento anticipato dell'Assemblea valdostana e ha indetto le elezioni, fissandone la data di svolgimento entro i 90 giorni successivi alla data del decreto stesso (come prevede lo Statuto speciale della Valle d'Aosta). Lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale dopo le dimissioni dell'ex presidente della Regione, Antonio Fosson, coinvolto in un'inchiesta sulla 'ndrangheta. (ANSA).