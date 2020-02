Marquis, svolta epocale su mutui casa

"Una svolta epocale sui mutui casa e l'introduzione della riduzione Imu per chi ristruttura". Così Pierluigi Marquis (Stella alpina) commenta i provvedimenti inseriti nel bilancio della Regione per il rilancio dell'edilizia privata, a partire dall'introduzione del doppio canale (Finaosta-banche) per la concessione dei mutui.

"Si deve rendere, al più presto, operativa la misura - aggiunge - fronteggiando con determinazione la resistenza di coloro che a voce si dichiarano innovatori ma che nei fatti cosi come risulta dagli emendamenti che hanno presentato in Consiglio regionale sulla questione vogliono mantenere il vecchio regime gettando sabbia negli ingranaggi della macchina per fermare il cambiamento a danno dei cittadini che aspettano". "A favore del settore - prosegue Marquis - abbiamo anche introdotto nella legge di bilancio un articolo che prevede la riduzione dell'Imu del 50% per chi riqualifica un immobile per i successivi 5 anni rispetto alla conclusione dei lavori". "Il rilancio dell'edilizia privata e la riqualificazione degli insediamenti - conclude - sono questione centrale per l'economia valdostana".