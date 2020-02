Aggravi, false aspettative su mutui casa

(ANSA) - AOSTA, 1 FEB - "Nel corso del dibattito in Consiglio regionale ho detto che qualcuno aveva creato 'false aspettative' in tanti valdostani che hanno fatto domanda di mutuo casa. Oggi devo integrare il mio intervento (sic): qualcuno sta creando false aspettative!". Così il consigliere regionale Stefano Aggravi (Lega Vda) commenta la dichiarazione del presidente della seconda commissione Pierluigi Marquis che ha parlato oggi di "una svolta epocale sui mutui casa".

"L'erogazione della misura - prosegue Aggravi - non dipenderà soltanto dalla Regione, bensì anche dall'esito delle trattative con le banche... e su questo punto sta la prima incertezza: credete che sarà facile chiedere (da parte della Regione) alle banche l'erogazione di mutui trentennali a tasso fisso? Chissà che condizioni proporranno...".

Secondo Aggravi "abbiamo risolto le lungaggini burocratiche? Non sembra, in Commissione abbiamo appreso che l'istruttoria regionale dura in media 13 mesi... e su questo aspetto c'è da fare un appunto. Ma chi in passato "allargò le maglie" (anche retroattivamente) delle iniziative finanziabili dai mutui casa? Perché su questo punto il Presidente della Commissione Affari Generali non dice nulla, ma assegna colpe a chi giustamente ha proposto correttivi al suo emendamento?".(ANSA).