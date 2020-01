Consiglio vda approva ddl stabilità

Dopo un lungo confronto iniziato ieri sera, il Consiglio regionale ha approvato alle 19.30 circa di oggi il disegno di legge stabilità con 19 voti a favore, 12 astenuti (Lega, M5s e Restano) e 4 contrari (Vda Libra, Mouv e Adu). La norma dispone le autorizzazioni di spesa coerentemente con le linee di indirizzo indicate nel Defr che troveranno finanziamento nei capitoli della legge di bilancio. L'Aula ha approvato 43 emendamenti al provvedimento. Dopo una pausa, a partire dalle 9 circa l'Assemblea proseguirà in seduta notturna per l'esame del disegno di legge di bilancio. Mentre il disegno di legge collegato sarà discusso lunedì prossimo.