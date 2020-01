Luboz, maggioranza peggiore della storia

(ANSA) - AOSTA, 28 GEN - "Il 2019 è iniziato con l'operazione Geenna e non poteva concludersi peggio, con le dimissioni di tre ottavi del Governo. Nessuno esce vincitore da questa esperienza legislativa: non noi, non chi ha cambiato casacca, non chi lava i propri panni sporchi in pubblico. Non la maggioranza, forse la peggiore della storia valdostana". Lo ha detto Roberto Luboz (Lega Vda), intervenendo oggi in Consiglio regionale nel dibattito sul bilancio di previsione. "Non ne esce vincitrice la nostra patria, vittima della più ipocrita delle espressioni, quella del 'senso di responsabilità'", ha aggiunto.(ANSA).