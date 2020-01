Aggravi, ennesimo tirare a campare

"Quello che vedo oggi è l'ennesimo tirare a campare, seppure sotto una tempesta che non sembra affatto finita, anzi temo che altri eventi dovranno ancora accadere". E' quanto ha dichiarato in aula Stefano Aggravi (Lega Vda), relatore di minoranza del bilancio di previsione della Regione Valle d'Aosta.

"Critico e criticherò chi fa finta di nulla, ostenta calma e vende questo bilancio - ha aggiunto - come la soluzione a tanti problemi. Al di là dei richiami una vera volontà di condivisione non c'è mai stata. Sarà anche colpa di tutti ma si ricordi bene che chi occupa gli scranni più alti dell'Aula ha una maggiore e seria responsabilità dei fatti. Noi saremo anche quelli dell'Isola Felice ma le nostre idee, nel bene e nel male, le abbiamo scritte e presentate ai valdostani. Chiare come l'emendamento sull'addizionale Irpef e come quelli che presenteremo". "In questo bilancio due aspetti sono del tutto assenti - secondo Aggravi - ovvero lo sviluppo economico e le misure di de-fiscalizzazione. Di tutta l'analisi non mi resta che una sintetica e triste certezza: nel prossimo triennio pensato da questo Governo c'è soltanto la mera e vecchia abitudine di redistribuire risorse dei cittadini secondo logiche e finalità che non tengono conto del fatto che il mondo è cambiato e che la Valle d'Aosta deve necessariamente cambiare. La battaglia per cambiare la Valle d'Aosta non è affatto finita".