Pronto emendamento election day

(ANSA) - AOSTA, 24 GEN - Un emendamento al disegno di legge finanziaria, che sarà presentato in Consiglio regionale la prossima settimana, prevede lo svolgimento delle elezioni comunali e regionali in un'unica data, nel caso in cui le due legislature scadano in uno stesso semestre dell'anno. Su questa ipotesi normativa, che rende l'election day tecnicamente possibile in via sperimentale per il 2020, è stato oggi raggiunto un accordo nel corso di una riunione alla quale hanno partecipato 16 consiglieri regionali (Uv, Av, Stella Alpina e Giovanni Barocco). L'articolo coordina le norme regionali in vigore che disciplinano le due consultazioni, prevedendo, tra l'altro, che i termini per la presentazione delle liste dei candidati siano quelli stabiliti per le elezioni regionali e che lo scrutinio delle regionali debba precedere quello delle comunali.(ANSA).