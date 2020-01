Marquis, mancano voti per bilancio

(ANSA) - AOSTA, 21 GEN - "Al momento non ci sono i voti necessari ad approvare il bilancio regionale. Mi appello quindi al senso di responsabilità dei singoli consiglieri affinché lo strumento finanziario possa essere approvato in aula". Lo ha detto il presidente della seconda Commissione, Pierluigi Marquis (Stella Alpina), in apertura dei lavori della Commissione convocata oggi per esaminare gli emendamenti al bilancio regionale. Dopo le sue dichiarazioni la Lega ha chiesto una sospensione dei lavori che riprenderanno in mattinata.(ANSA).