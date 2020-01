Adu, candidati presidenza ultrà funivie

(ANSA) - AOSTA, 17 GEN - "Uno dei punti fondanti della costituenda nuova maggioranza è il via libera ai grandi collegamenti intervallivi. Ben due candidati in pectore alla Presidenza, Bertschy e Chatrian, sono purtroppo degli ultrà del folle progetto che coinvolge il vallone delle Cime Bianche". E' quanto dichiara Daria Pulz, consigliera regionale di Adu VdA.

"Nel Defr scritto dalla ex maggioranza, Rete Civica compresa, - prosegue Pulz - troviamo infatti l'obiettivo 'Realizzare il collegamento tra i comprensori di Cervinia e Monterosa'. Sarà un caso, ma questo progetto si trova subito dopo l'obiettivo della realizzazione della ciclovia Baltea, progetto caro anche al gruppo di Rete Civica. Si sa che la via dell'inferno è lastricata di buone intenzioni e forse è più rapida in bicicletta, soprattutto se elettrica".

Secondo Pulz "i consiglieri di Rete Civica, Minelli e Bertin, e il loro capo Riccarand, dopo essersi dimenticati di aver condiviso il Defr della maggioranza, ora che grazie ad Adu VdA il dibattito si è acceso, propongono modifiche che, però, non fanno chiarezza sulla questione. Cercano, come molti altri Consiglieri, di tirare a campare, rinviando questa scomoda decisione all'ennesimo studio di fattibilità, con nuovo spreco di denaro pubblico (l'ultimo studio è costato circa 250 mila euro)".(ANSA).