M5S chiede maggiorazione Irap sale gioco

(ANSA) - AOSTA, 15 GEN - Irap, Vigili del fuoco e Comuni sono i temi dei tre emendamenti al bilancio regionale presentati in commissione dal Movimento 5 stelle. "Abbiamo presentato un emendamento volto a mantenere la previsione di una maggiorazione dell'Irap per le sale da gioco - spiegano i consiglieri M5S - al fine di contenere una situazione di grave pericolosità sociale sul nostro territorio. La maggiorazione era già prevista in legge, ma mai applicata. La maggioranza voleva sopprimerla, noi riteniamo che debba essere mantenuta e applicata". "Con il secondo emendamento - proseguono - appoggiamo la richiesta fatta dal Sindacato autonomo dei Vigili del fuoco di modificare l'articolo 7 al fine di rendere la procedura concorsuale medesima a quella ministeriale. L'ultimo emendamento al bilancio è finalizzato a sopprimere la situazione di "appropriazione indebita" di risorse dei Comuni a vantaggio del bilancio regionale. I sovracanoni per le derivazioni idroelettriche spettano per legge agli Enti locali della Valle d'Aosta". "Infine - concludono i consiglieri del M5S - abbiamo presentato anche un emendamento al Defr per chiedere la proroga del termine per l'approvazione della norma di attuazione relativa alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico da febbraio a settembre 2020. Questo per dare il tempo necessario alla Commissione paritetica di lavorare sulla stessa. Sempre relativamente a Cva chiediamo l'inserimento degli stessi punti sul Defr approvati lo scorso anno". (ANSA).