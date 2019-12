Maggioranza pronta a votare bilancio

(ANSA) - AOSTA, 18 DIC - No alla proposta di esercizio provvisorio (avanzata in commissione da Lega e Mouv') e voto del bilancio, poi analisi della situazione politica ed eventuale ritorno alle urne. E' la posizione della maggioranza regionale condivisa con i movimenti che si sta delineando nelle ultime ore. Entro il fine settimana è prevista la convocazione straordinaria del Consiglio Valle per le surroghe dei nuovi consiglieri (Carlo Marzi, Luisa Trione, Alessia Favre e Domenico Avati), e poi potrà essere convocato il Consiglio regionale per il 27 e 28 dicembre per trattare il bilancio con eventuali modifiche attraverso emendamenti. Se non ci saranno le condizioni per formare una larga maggioranza per e un nuovo governo regionale si tornerà alle urne in primavera. (ANSA).