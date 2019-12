Rc, asse LegaMouv-Adu blocca Consiglio

(ANSA) - AOSTA, 6 DIC - Rete Civica accusa "l'asse LegaMouv-Adu" di avere "una precisa strategia per bloccare il Consiglio regionale, per dire che siamo allo sbando, che non si fa nulla e che bisogna sciogliere il Consiglio per andare al voto". "E' inquietante l'asse che si è creato fra LegaMouv e Adu. Tre soggetti politici - spiega il movimento, in una nota - che hanno idee diverse, che hanno elettorati diversi, impostazioni ideologiche diversificate ma che operano a braccetto ed in modo organizzato". Secondo Rete Civica "il Consiglio regionale è da mesi ingolfato da centinaia di atti depositati da LegaMouv-Adu. Complice un regolamento ormai vecchio, il principale organo democratico della nostra regione è bloccato da richieste di discussioni su qualsiasi argomento, da fiumi di parole, da risoluzioni a raffica presentate praticamente su ogni proposta di legge o atto amministrativo che arriva all'esame del Consiglio, da frequenti e lunghe richieste di interruzioni dei lavori per consultazioni e confronti interni". "Alla esasperante lentezza dei lavori - aggiunge Rc - contribuisce anche la compagine dei 17 che non sempre arriva in Consiglio con una chiarezza di idee sugli orientamenti da assumere. Nel caso della maggioranza si tratta di insufficiente programmazione preventiva".(ANSA).